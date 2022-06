La stat du jour : Watford, relégué, mais champion… du petit pont

Les statistiques prennent de plus en plus de place dans le football moderne. Certaines s’avèrent utiles, notamment pour les entraîneurs, d’autres beaucoup moins. C’est le cas de la stat WTF du jour qui nous provient d’Angleterre. Watford, relégué en Championship après avoir terminé 19e en Premier League, a été sacré champion d’Europe… du petit pont.

Les Hornets ont vécu une saison cauchemardesque. Un an après être remonté dans l’élite du football anglais, le club de Christian Kabasele (2 capes avec les Diables Rouges) a de nouveau basculé en deuxième division. Mais les supporters de Watford peuvent se consoler (ou pas) en prenant connaissance de la statistique suivante. La saison dernière, Watford est l’équipe qui a réalisé le plus de petits ponts en Europe, parvenant même à effacer le record du Paris Saint-Germain en 2020. En 38 rencontres, les joueurs des Hornets ont passé le ballon entre les jambes de leurs adversaires à 70 petits reprises, soit 8 de plus que le PSG (62). Emmanuel Denis (21), l’ex-Brugeois devenu roi du petit pont et Joao Pedro (13), entre autres, ont donc fait mieux que Kylian Mbappé et Neymar, pour ne citer qu’eux. À la différence que les Parisiens avaient été sacrés champions de France…

Quoi qu’il en soit, voilà une belle manière de quitter l’élite anglaise !