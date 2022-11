La stat de Pat : Quintuplé pour Cristiano Ronaldo

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce jeudi, c’est Cristiano Ronaldo qui nous offre l’occasion idéale de parler chiffres et histoire. En inscrivant son pénalty face au Ghana, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans 5 Coupes du Monde. Il se détache donc du club pourtant déjà très fermé des joueurs ayant marqué lors de quatre rendez-vous mondiaux. Uwe Seeler, Miroslav Klose, Pelé et… Lionel Messi (qui a lui rejoint ce club grâce à son but face à l’Arabie saoudite) laissent donc partir CR7 en tête. À noter : Cristiano Ronaldo a marqué 8 buts en Coupe du monde jusqu’à présent, tous en phase de groupes, jamais lors d’un match à élimination directe. Reste à voir si la suite de la compétition lui permettra de corriger cela et améliorer son total !