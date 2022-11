La stat de Pat : Messi puissance 4

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce mardi, le chiffre du jour est 4. Un chiffre qui aurait dû permettre à Leo Messi de s’endormir heureux mais c’était sans compter sur le courage et l’intensité des Saoudiens dans la journée. En ouvrant le score dans cette rencontre, Leo Messi est devenu le premier argentin à inscrire un but dans 4 Coupes du monde différentes. Le génie argentin avait déjà marqué lors des éditions 2006, 2014, 2018 avant de débloquer rapidement son compteur en 2022. Messi rejoint Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose et… Cristiano Ronaldo sur la courte de liste des joueurs ayant réalisé cet exploit. Il fait donc mieux que ses compatriotes Batistuta et bien sûr, Maradona. Ce jour aurait dû être spécial pour Messi qui officialise sa participation à une 5e Coupe du monde. Lothar Matthaüs, Gianluigi Buffon, les Mexicains Antonio Carbajal et Rafael Marquez l’avaient précédé. Un certain Cristiano Ronaldo les rejoindra dans quelques jours.