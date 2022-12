La stat de Pat : Messi millénaire

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce samedi, c’est Leo Messi qui affole le compteur. Pour son 1000ème match professionnel l’Argentin a ouvert le score pour l’Argentine contre l’Australie. Pour l’occasion, Messi a enfin pu mettre à une statistique fâcheuse qui le poursuivait et permettait aux chercheurs de petite bête de la ramener. Messi a en effet marqué en match à élimination directe de Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière. Il aura attendu 8 matches et 37 minutes et 24 tirs pour cela. À noter, Messi avait déjà offert quatre passes décisives dans ce genre de rencontre, preuve aussi que le numéro 10 argentin sait se mettre au service du collectif dans les grands moments. Il risque d’en vivre d’autres dans cette Coupe du Monde. Il s’agissait aussi, au passage, de son 789e but en carrière et son 9e en Coupe du Monde, à une longueur désormais de Gabriel Batistuta (10 buts), le meilleur buteur argentin en Coupe du Monde.