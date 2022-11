La stat de Pat : les Qataris, les plus capés

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce dimanche, c’est la moyenne du nombre de sélections par joueur pour chaque équipe qui a retenu notre attention. Cette statistique en dit peut-être plus encore sur l’expérience internationale d’une équipe que sa moyenne d’âge. En tête du classement de cette " data ", on retrouve le Qatar avec 53 sélections par joueur. Ce chiffre élevé s’explique par la préparation spéciale du Qatar pour SA coupe du monde et le nombre important de matches disputés par le pays organisateur en vue de cet objectif. Deuxième du classement, on retrouve la Belgique et ses nombreux joueurs " centenaires ", avec 40 sélections en moyenne par joueur. Beaucoup plus surprenant, la 32ème et dernière place de ce classement particulier est occupée par la France. Avec 13 sélections en moyenne, les absences de nombreux cadres sur blessure pèsent lourd dans le coefficient " expérience " de l’équipe de Didier Deschamps.