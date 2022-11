La stat de Pat : le 13 libère Lewandowski

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Et ce samedi, c’est le premier but de Robert Lewandowski en Coupe du Monde qui nous permet de parler d’une donnée difficilement quantifiable par les statistiques : la patience ! En effet, le buteur en série polonais a du attendre son 5ème match de Coupe du Monde pour marquer son premier but dans l’épreuve. Il était resté muet en 2018 et face au Mexique plus tôt dans la compétition en manquant un pénalty. Avant de tromper la défense saoudienne, Lewandowski avait tenté 12 fois sa chance dans la plus belle compétition du monde. Lui qui marque comme il respire n’avait cadré que 4 de ces envois (dont le fameux pénalty raté) : un rendement qui a certainement contribué à augmenter la pression reposant sur les épaules de la star polonaise. En marquant sur son 13ème tir en Coupe du Monde, Lewandowski brise la malédiction et met fin au débat concernant le rendement de la star. Une question demeure : devra-t-il encore attendre 12 frappes pour marquer à nouveau ? Le peuple polonais ne l’entend pas comme ça.