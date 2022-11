La stat de Pat : l’indisponibilité du milieu des Diables

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Et ce lundi, c’est une statistique issue des rapports FIFA qui a attiré notre attention. Au sein de ces rapports fouillés, on peut découvrir le nombre de propositions de passes d’un joueur offertes à ses partenaires lors d’un match. Nous nous sommes dit que les étudier dans le détail pourrait nous donner une indication sur un des problèmes de la Belgique : la fluidité du jeu. L’équipe belge tourne moins bien qu’avant, tout le monde l’a vu. Du coup, le rôle des plaques tournantes de l’équipe est à étudier. Les 62 propositions de passes d’Axel Witsel lors des 90 minutes et plus disputées hier sont un nombre trop faible pour espérer augmenter le rythme de l’équipe. En combinant leurs efforts, Onana et Tielemans ont offert 109 solutions à leurs partenaires. Un milieu de terrain récupérateur classique comme Casemiro en offre lui 85 propositions en moyenne à ses équipiers. Alors bien sûr, ce chiffre n’explique pas tout, loin de là, mais il démontre à quel point chaque rouage de l’échiquier est important. Ce jeudi, personne ne pourra se cacher.