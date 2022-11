La stat de Math : Noppert, le géant des Oranjes

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce lundi, la stat c’est 203, centimètres. La taille du gardien de but des Pays-Bas, Andries Noppert. En l’absence de Cillessen et Flekken, le gardien de Heerenveen jouera pour la première fois avec les Oranjes. Avec 6 clean sheets en quatorze journées, il contribue au bon début de saison des coéquipiers d’Antoine Colassin. Il est aussi le plus grand joueur par la taille de cette Coupe du Monde parmi les 831 participants. Son profil ressemble sensiblement à celui de Thibaut Courtois. Reste à savoir s’il sera tout aussi performant.