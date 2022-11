La stat de Math : la 6e merveille d’Enner Valencia

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce vendredi, c’est Enner Valencia qui sert la stat du jour. Le buteur de l’Equateur a marqué l’histoire de son pays. Après être devenu le meilleur buteur de la Tri lors du match d’ouverture face au Qatar, le joueur de Fenerbahçe a écrit une nouvelle belle page du football équatorien en marquant, ce vendredi, son 6e but en Coupe du monde. Une stat impressionnante sachant qu’il s’agit des six derniers buts de son pays au Mondial. Seuls Eusébio pour le Portugal en 1966, Paolo Rossi pour l’Italie en 1982 et Oleg Salenko pour la Russie en 1994 ont réalisé pareil exploit pour leur pays.