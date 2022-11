La stat de Math : Dani Olmo, l’homme du centenaire de l’Espagne

Les équipes de la RTBF vous accompagnent tous les jours pour analyser, décrypter et vous faire vivre les 64 rencontres de cette Coupe du monde 2022. Quotidiennement, Mathieu Istace et Patrick Stein épluchent les statistiques et vous proposent les plus significatives.

Ce mercredi, Dani Olmo a débloqué le compteur de l’Espagne face au Costa Ricadans cette Coupe du Monde. Un premier but en Coupe du Monde, moment spécial, rendu encore plus spécial par le fait qu’il s’agit du 100e dans le tournoi pour les Espagnols. Le premier but de la Roja a été inscrit par José Iraragorri en 1934 contre le Brésil. Le meilleur buteur espagnol reste David Villa avec 9 buts. L’ancien joueur du FC Barcelone avait marqué lors des éditions 2006, 2010 et 2014. Reste à savoir qui rentrera dans les livres d’histoire et s’inscrira dans la légende du football espagnol.