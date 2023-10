La "starter girlfriend" : une fille utilisée pour s'entraîner aux relations mais qu'on n'aime pas.

Si le terme de starter girlfriend est relativement récent, son concept ne l’est pas tant que ça. Déjà dans les années 1990, on parlait de "starter wedding". Ce terme désigne des mariages qui durent peu de temps, en général moins de cinq ans et qui ne produisent aucun enfant. Cependant, si ces mariages se sont soldés par un échec, ce n’était pas dans un but intentionnel. Alors que les relations avec des "starter girlfriends" sont vouées, dès le départ, à l’échec.

Pour les experts, ce type de relation participe à une culture du jetable, aidée par les rencontres en ligne et les diverses applications de dating, devenues la norme pour les membres de la Gen Z. "Les applications de rencontres comme Tinder et Bumble offrent des choix apparemment infinis, ce qui amène certains à considérer les relations comme des choses temporaires qui peuvent facilement être remplacées", explique Amanda Major, experte en conseils relationnels à Dazed.