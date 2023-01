La "start-up nation" ne fait plus rêver les jeunes

Plus de 1000 étudiants et jeunes diplômés américains ont été interrogés sur leurs ambitions professionnelles dans le cadre du rapport "Future Workforce Study". Seuls 16% d’entre eux déclarent qu'ils envisageraient d'accepter un emploi dans une start-up ou une petite entreprise. La plupart des répondants préféreraient faire carrière dans un grand groupe ou une société plus établie. La raison ?

Selon eux, ces entreprises sont plus à même de résister à une éventuelle crise financière que les jeunes pousses.

Et pour cause, les jeunes générations semblent très inquiètes à l’idée que l’économie mondiale soit confrontée à de nouveaux heurts, à l’heure où l’inflation reste forte. Des craintes ravivées par les récentes déclarations de Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, sur la chaîne américaine CBS. Elle avait expliqué qu’elle s’attendait à ce qu’un tiers des économies mondiales soient en récession cette année.