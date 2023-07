La start-up belge "NuOcean" a déjà recyclé 1 tonne de tongs qui polluaient les plages et océans de Thaïlande

Il y a un an, nous vous présentions le projet de la start-up belge NuOceans, qui se lançait dans la fabrication de tongs réalisées à partir de déchets océaniques ramassés sur les plages de Thaïlande. A l’époque, la start-up lançait un crowdfunding pour financer la production de ses premières paires de flips flops recyclées et recyclables. Un an plus tard, nous faisons le point avec eux pour découvrir les évolutions de cette start-up inspirante.

La bonne nouvelle c’est que la promesse de nettoyer les plages de Thaïlande a été tenue. En un an, NuOceans a déjà recyclé une tonne de déchets plastique nous explique Hadrien Lejeune, l’un de ses cofondateurs, originaire de Bruxelles. Les tongs, vendues au nombre de 3 milliards de paires par an, sont en effet majoritairement composées de plastique dont des polymères à base de pétrole ne peuvent pas être recyclés. Chaque année elles sont malheureusement de plus en plus nombreuses à finir dans nos océans… La start-up belge s’était lancé le défi de participer à la réduction de ces déchets.

Nous avons recyclé 10.000 flips flops, soit 1 tonne de tongs qui étaient sur les plages et océans de Thaïlande.

Si à son lancement, NuOcean proposait un seul modèle de flips flops à la vente, aujourd’hui, la start-up a mis au point un deuxième modèle : des sandales recyclées et recyclables. "A l’origine on avait lancé une paire de flips flops en clin d’œil à celles récupérées sur les plages et retransformées en une nouvelle paire mais après une étude de marché plus approfondie, nous avons décidé de lancer un deuxième modèle. Les clients étaient plus intéressés par une paire de vraies sandales dont le prix est très concurrentiel. Depuis, les retours sont vraiment très positifs." Les nouvelles sandales sont toujours composées de plastiques ramassés sur les plages thaïlandaises et petite nouveauté, on retrouve du liège (également recyclé) dans sa semelle.