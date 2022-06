La star néerlandaise Lieke Martens rejoint les féminines du Paris SG

Joli coup réussi par l'équipe féminine du Paris Saint-Germain qui a annoncé vendredi le transfert de la star néerlandaise Lieke Martens.

La milieu de terrain de 29 ans a remporté la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2021, avant de perdre en finale cette année contre Lyon (3-1).

Avec les Pays-Bas, elle a gagné l'Euro 2017 en étant élue meilleure joueuse du tournoi, et a disputé la finale du Mondial 2019 contre les États-Unis.

Elle a également terminé cinquième au classement du dernier Ballon d'Or.

Le PSG réussit à attirer une belle recrue au moment où il risque de perdre sa star française Marie-Antoinette Katoto, avant-centre en fin de contrat fin juin.

"J'ai des échéances et je veux que ce soit réglé au plus vite. J'aimerais me projeter sur, j'espère, l'après-Euro et mon futur proche. Ça va se régler très, très vite, mais pour l'instant on est en total désaccord" avec le PSG, avait lâché Katoto dans un entretien à l'AFP.

Le PSG a aussi récemment perdu la milieu allemande Sara Dabritz, qui a récemment rejoint Lyon.