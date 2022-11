La star du Sénégal Sadio Mané forfait pour la Coupe du monde

Alors que la star du Sénégal Sadio Mané se soigne à Munich, il est officiellement forfait. C’est ce qu’a annoncé sa fédération sur Twitter.

Touché au péroné droit avec son club du Bayern Munich, le N.10 des "Lions" ne sera finalement pas disponible pour le Sénégal à la Coupe du monde. Le Sénégal débute sa Coupe du monde lundi contre les Pays-Bas.

"Depuis sa blessure du 8 novembre, au genou droit, on a examiné les images. Et il avait été conclu qu’on referait une IRM pour savoir s’il était possible ou non de tenir sa place pour le mondial. Et l’IRM montre que l’évolution n’est pas favorable et il est donc forfait. Il devra d’ailleurs se faire opérer", a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, sur le compte Twitter du Sénégal.

Le Sénégal s’entraîne sur un terrain de Lusail jouxtant la grande salle et le grand centre technique du handball qatarien.