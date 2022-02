La star de TikTok Khaby Lame désormais égérie Hugo Boss

Le message est on ne peut plus clair sur le site de la maison de mode : "Une nouvelle ère commence pour BOSS. Nous nous inspirons de celles et ceux qui poursuivent leurs rêves avec courage et conviction, qui tracent leur propre chemin et qui affichent une joie de vivre inébranlable. Chacun d’entre nous est l’auteur de sa propre histoire : ce que vous racontez ne dépend que de vous. Alors : SOYEZ VOTRE PROPRE BOSS". Et pour vous y aider, toute une série de personnalités et parmi elles, les mannequins Hailey Bieber et Kendall Jenner, des sportifs comme le boxeur Anthony Joshua et le joueur de tennis Matteo Berrettini, l’acteur sud-coréen Lee Min-ho… et Khaby Lame ! Tous ses nouveaux visages pour la marque allemande œuvrent déjà dans une nouvelle campagne Hugo Boss de laquelle vous pouvez déjà acheter les looks. Comme toutes les grandes enseignes de luxe aujourd’hui, la stratégie est de cibler un public jeune, essayer de le happer tôt pour l’installer et le fidéliser ensuite avec une marque. Et en plus de ce nouveau casting, Hugo Boss propose un nouveau logo pour ses deux entités : Boss et Hugo. Une première depuis plusieurs décennies, synonyme de nouvelle page à ouvrir.

Après avoir fait ses débuts avec la marque en défilant à la fashion week de Milan en septembre dernier, générant plusieurs milliards de vues, c’est un contrat conséquent que le tiktokeur a signé avec le label puisqu’on devrait le voir apparaître plusieurs fois par an dans des collections capsules dont une en co-création avec Khaby lui-même.