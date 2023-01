La star de Marvel, Jeremy Renner, dans un état "critique mais stable" après un grave accident

La star de Marvel, Jeremy Renner, est actuellement hospitalisée dans un état "critique mais stable" après un "accident lié aux conditions météorologiques".

L’acteur séjournait dans son ranch entre Reno et Lake Taho, dans l’Etat du Nevada qui a connu d’abondantes chutes de neige le jour du Nouvel An. Habitué à dégager sa longue allée privée ainsi que les routes et les chemins de sa région, Jeremy Renner s’est gravement blessé alors qu’il déneigeait. Le lieu précis de l’accident n’a toutefois pas été communiqué. Après que la police a été contactée, Renner a été transporté à l’hôpital par avion dimanche.

L’agent de l’acteur de 51 ans n’a pas révélé non plus comment s’est exactement déroulé l’accident, le décrivant comme un "accident lié aux conditions météorologiques en déneigeant", ajoutant que Renner reçoit "d’excellents soins" et que sa famille est à son chevet. Il est actuellement dans un état "critique mais stable".