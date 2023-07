La star américaine Janelle Monáe accusée de plagiat par un photographe bruxellois

Kriss Munsya est un photographe bruxellois qui vit à Vancouver, au Canada. Le 10 juillet sur son compte Instagram, il partage une publication dans laquelle il s’interroge sur un possible plagiat de Janelle Monae, chanteuse et actrice américaine, qui devait se produire à Dour mais qui a dû annuler pour des raisons de calendrier.

Dans son dernier clip "Water Slide", sorti le 7 juillet, un passage est particulièrement ressemblant à une série de photos que l’artiste bruxellois a réalisé à Vancouver en 2020.

Sur son post, il met en vis-à-vis quelques-unes de ses photos à côté de captures d'écran des images du clip. Et la ressemblance est troublante.

Dans le carrousel des publications, il explique : "J'aime vraiment Janelle Monae, donc c'était une pilule vraiment difficile à avaler quand les gens ont commencé à m'envoyer des messages à propos de son nouveau clip "Water Slide". Je sais que la créativité peut être une zone grise et qu'il est difficile d'attribuer la propriété d'un art... mais là, j'ai senti vraiment une boule dans le ventre quand j'ai vu ça".

En légende de sa publication, il se veut d’abord compréhensif : "C'est toujours difficile de dire à 100% parce que l'art n'est pas en noir et blanc", mais il maintient sa suspicion de plagiat. "Je n'ai aucune idée de la manière dont fonctionne le processus créatif d'une artiste aussi célèbre, mais j'ai l'impression qu'il y a un grand chevauchement ici" écrit-il. Il s'explique : "J'ai vraiment l'impression que quelqu'un de célèbre vient d'utiliser un concept que j'ai mis tellement de temps à créer et à livrer comme si de rien n'était. Peut-être que je me trompe et qu'ils ont en fait créé ce visuel, mais cela ressemble à quelque chose de plus pour moi", confie-t-il à ses followers