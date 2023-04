"La Stagiaire" revient sur La Une pour une huitième saison !

Constance Meyer est de retour pour une nouvelle saison de "La Stagiaire" ! Au programme : 6 nouvelles enquêtes, à retrouver tous les jeudis soir sur La Une.

Cela fait maintenant 8 ans que Constance Meyer a commencé son stage au sein de l’École nationale de la magistrature, et le public est toujours au rendez-vous ! Interprétée par Michèle Bernier, l’ex-exploitante agricole redouble en effet d’ingéniosité pour rétablir la vérité dans chaque affaire. Et pour cause : elle-même a été victime d’une erreur judiciaire qui lui a valu un séjour en prison. Animée depuis d’un profond désir de justice, elle a changé de voie peu de temps après pour se consacrer à sa nouvelle vocation : devenir magistrate.