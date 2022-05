"La stagiaire": la nouvelle saison avec Michèle Bernier

L’actrice joue le personnage de Mireille dans un nouveau film sorti le 11 mai : " Les folies fermières ", avec Alban Ivanov et Sabrina Ouazani. David est un jeune paysan du Cantal qui essaie désespérément de sauver l’exploitation familiale. Il pense avoir trouvé une idée géniale : monter un cabaret à la ferme ! En alliant le spectacle avec les bons produits du terroir, il est certain de sa réussite. Ce n’est pas tout à fait l’avis de ses proches, sa mère et surtout son grand-père, qui se montrent beaucoup plus sceptiques. Un film inspiré de faits réels !