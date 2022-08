La sprinteuse Lorena Wiebes rejoindra SD Worx en 2023

Lorena Wiebes rejoindra l'équipe SD Worx en 2023. La Néerlandaise de 23 ans, qui évolue actuellement au sein de DSM, a signé un contrat de trois ans. SD Worx l'a annoncé mercredi.

Wiebes profite d'une clause dans son contrat avec DSM qui lui permet de partir plus tôt "si elle recevait une meilleure offre d'une autre équipe", a indiqué son futur employeur.

Wiebes a décroché 17 victoires depuis le début de la saison. Personne n'a fait mieux dans le peloton féminin. Elle a notamment remporté les 1re et 5e étapes du Tour de France Femmes.

"Lorena est une pure star du sprint. Lorsqu'il s'agit de vitesse pure, elle est de loin la meilleure", a résumé dans un communiqué Danny Stam, directeur sportif de SD Worx. "En général, nous aimons rendre les courses plus difficiles et nous avons l'habitude d'élever le rythme de toutes les épreuves, mais c'est aussi agréable quand vous avez une grande chance de gagner au sprint. Avec Demi Vollering, Lotte Kopecky et Lorena Wiebes, nous avons pour les années à venir trois coureuses de classe mondiale qui excellent chacune dans leur domaine."

"Avec Wiebes, nous visons les victoires sur les vrais sprints massifs, tandis que Kopecky tire son épingle du jeu dans des courses plus difficiles", précise Stam.

"Cela fait des années que je rêve de faire partie de la meilleure équipe du classement UCI. Team SD Worx compte tellement de coureuses de classe mondiale", a ajouté Wiebes. "J'aurais eu du plaisir à rester dans mon équipe actuelle, mais j'ai reçu une offre qui donne beaucoup d'opportunités. J'ai vraiment eu énormément de plaisir avec Team DSM et je suis fière en repensant aux nombreux succès obtenus. Je continuerai évidemment à me battre avec la même ardeur jusqu'à la fin de la saison."