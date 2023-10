La sphaigne : quel est cet organisme extraordinaire des Hautes Fagnes ?

"La tourbière s’accroît d’un millimètre par an. Certains éléments non décomposés comme les pollens, les carapaces d’insecte, les animaux noyés, sont des bio indicateurs. Ils sont les témoins de la faune et flore d’une époque passée. Certaines tourbières datent d’il y a 7000 ans et atteignent sept mètres d’épaisseur. Les naturalistes peuvent ainsi recomposer l’écologie et l’aspect des paysages et biotopes ancestraux".