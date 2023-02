La spéculation boursière sur les céréales a contribué à la hausse des prix de nos courses

Et en l’occurrence, une hausse des prix des céréales, à l’entame d’une guerre en Ukraine considérée comme le grenier de l’Europe est une hausse attendue. La crainte de réduction de l’offre, même d’une pénurie à venir, fait grimper les prix. Mais cette hausse "normale" vu les circonstances, va être amplifiée par la spéculation sur les marchés.

"Ces spéculateurs, ce sont essentiellement des banques, des fonds d’investissement, qui sont arrivés sur ces marchés il y a une vingtaine d’années explique Olivier De Schutter. Et la dérégulation et la financiarisation de ces marchés ont amené ces acteurs à s’intéresser de plus en plus aux matières agricoles. A tel point qu’une proportion de plus en plus grande de transactions se passe entre les mains de ces banques et ces fonds. Alors que les vrais traders de produits agricoles sont devenus relativement minoritaires".

Avant la guerre en Ukraine, alors que les prix des céréales commençaient à grimper face à l’incertitude d’une invasion russe, ces banques ont vu une opportunité. Il y a un an d’ailleurs, on les a appelés "les profiteurs de guerre". Ils voient que les prix commencent s’apprêtent à grimper. Dès ce moment-là, ils anticipent cette hausse naturelle et normale.