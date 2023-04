La souveraineté européenne, victime collatérale du faux pas diplomatique d'Emmanuel Macron ?

Indépendance, puissance, nationalisme… ce sont finalement des postures qui visent à répondre à une menace… et de ce point de vue-là, on a plutôt été gâté…

Il y a d’abord eu la montée en puissance de dirigeants totalement imprévisibles qui ont rendu le monde plus incertain. Les Trump, Poutine, Erdogan et compagnie. Ils ont été, malgré eux, l’étincelle qui a permis à la souveraineté européenne de se faire un nom… mais sans dissiper le flou autour du concept… Et puis il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine et la montée en puissance économique et militaire de la Chine de Xi Jinping, et là tout d’un coup ce qui semblait n’être qu’une ritournelle sans fond s’est mise à prendre forme. La souveraineté européenne c’est devenu concrètement la nécessité de ne plus dépendre de la bonne volonté d’autres pays pour se soigner, pour se chauffer ou pour réussir notre transition énergétique. La souveraineté européenne, c’est aussi devenu la capacité de s'organiser ensemble militairement face à l’agression d’un de nos voisins. Un vrai changement.