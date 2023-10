"La soupe que tu as cuit", "ognon", "hibous"... Une nouvelle réforme de la langue française pour en finir avec l’orthographe du 19e siècle

Sommes-nous forcés d’écrire à la plume et de lire à la bougie ? C’est l’une des questions quelque peu provocatrices des auteurs d’une tribune parue dans le quotidien français Le Monde et relayée par nos confrères du journal Le Soir en Belgique.

Les signataires, issus du monde académique et littéraire, et parmi lesquels figurent le Prix Nobel Annie Ernaux, l’humoriste Bruno Coppens et des dizaines de linguistes, en appellent à une réforme urgente de l’orthographe dont les règles datent de… 1878 !

Une réforme timide

Il y a bien eu une réforme de l’orthographe en 1990, mais elle ne va pas assez loin selon les signataires. Elle portait essentiellement sur la suppression de l’accent circonflexe, le pluriel des noms composés et une simplification du passé composé accordé avec le verbe avoir.

Cette fois, la réforme proposée irait jusqu’à la suppression pure et simple de cet accord. Le participe restant alors toujours invariable.

Exemple : "la soupe que tu as cuite" deviendrait "la soupe que tu as cuit".

"Des accords que l’on n’entend presque plus dans le langage courant", affirme Anne Catherine Simon, professeure de linguistique.

"Ce qui ne veut pas dire qu’il faut supprimer toutes les lettres muettes comme le S du pluriel qui ne se prononce pas. On plaide plutôt pour la suppression des lettres sans fonction mais qui ajoutent de la complexité dans l’apprentissage."

Autre réforme proposée : la suppression du X dans le pluriel des fameux "hibou", "caillou", "genou", etc. qui serait remplacé par un S.

Rendre l’apprentissage de l’orthographe plus accessible

Objectif de la réforme : aplanir ce paradoxe qui veut qu’aujourd’hui on consacre moins de temps à l’apprentissage de l’orthographe proprement dit, alors que le niveau d’exigence reste égal. Même les simplifications pourtant adoptées dans les référentiels scolaires ne sont pas appliquées de la même manière par tous les enseignants. Même les médias et les éditeurs conservent l’ancienne orthographe.

Question de mentalité et injustice sociale. Les tenants de l’orthographe "orthodoxe" sont aussi ceux qui ont le niveau d’éducation le plus élevé, affirme Dan Van Raemdock professeur de linguistique à l’ULB et président du Conseil supérieur de la langue française. "Il est grand temps de faire évoluer le français comme l’ont été l’espagnol, l’allemand ou le néerlandais. L’orthographe est devenue tout simplement impossible à maîtriser."

La réforme va être soumise prochainement au Conseil supérieur de la langue française (de la Fédération Wallonie Bruxelles) qui à son tour, remettra un avis à la ministre de la culture et de langue française Bénédicte Linard.