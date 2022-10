La soupe, ce plat fédérateur qui nous nourrit depuis toujours

Dans le journal Le Petit Parisien, en 1933, on pouvait lire :

La soupe populaire est la forme la plus directe de l’assistance. […]

Depuis que le chômage est venu accroître, dans des proportions considérables, le nombre, déjà trop imposant, des malheureux, la soupe populaire a pris un caractère plus cordial, plus fraternel. Ses convives ne sont plus seulement ceux que l’on désigne par ce terme générique, "les pauvres", qui semble les classer définitivement dans une caste particulière.

Ce sont maintenant des miséreux accidentels, qui peuvent, qui doivent se relever, s’évader de l’indigence, cesser d’être accourus, aider à secourir les autres. La charité, ici, se nomme solidarité. On peut accepter sans rougir le repas gratuit qui réconforte, et dont on pourra devenir demain l’un des donateurs.