"La soupe aux choux" : un film inspiré d'un mystérieux atterrissage d'ovni en Provence

Mais la vraie inspiration, René Fallet l’a peut-être eue une dizaine d’années plus tard : en 1965, LA rencontre ultime du 3e type s’est déroulée en France, dans le petit village de Valensole en Provence. Cette histoire rappelle beaucoup d’éléments qu’on peut trouver dans La soupe aux choux : des extra-terrestres qui se posent dans un coin pittoresque, qui communiquent entre eux avec un gazouillement amusant, et qui viennent sur terre, non pas pour chercher des choux, mais de la lavande.

Quels sont les faits ? Le 1er juillet 1965, Maurice Masse, un cultivateur de 41 ans, s’est levé à 5h du matin. Depuis quelques jours, il suspecte que des vols de lavande dans son champ. Il a donc décidé de les prendre sur le fait.

Arrivé sur ses terres, il se grille sa première cigarette de la journée. Et soudain, il entend un sifflement étrange. Il se dirige vers ce bruit qu’il n’arrive pas à identifier et remarque qu’il y a un objet bizarre qui s’est posé dans ses lavandes. Cela ressemble à un gros ballon de rugby et ça a la taille d’une Dauphine, une voiture de l’époque. Il y a un dôme transparent sur le dessus et cet engin reposait sur six pieds montés sur un pivot central qui s’enfonçait dans le sol.

Maurice Masse se rapproche encore, il n’est plus qu’à quelques mètres. Et là, il voit deux petits êtres de moins d’un mètre chacun, avec une grosse tête chauve et une combinaison grise. Un des deux humanoïdes braque une sorte de tube vers l’agriculteur. Instantanément, Maurice Masse est paralysé. Mais il reste conscient et voit les deux petits extra-terrestres humanoïdes remonter dans leur vaisseau avec la lavande qu’ils étaient venus chercher. Ils décollent et s’en vont à une vitesse incroyable.

Au bout d’une dizaine de minutes, Maurice Masse peut à nouveau bouger, et se rend au café du village où il raconte son aventure au patron. Le patron promet de garder le secret, mais finit quand même par raconter toute l’histoire à tout le monde… Si bien que Valensole va être envahi par la presse locale, nationale et les journalistes. La rencontre de Valensole va avoir un retentissement incroyable et reste encore aujourd’hui, une des rencontres du 3e type les plus connues au monde.