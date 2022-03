La sortie du nucléaire : Jérôme de Warzée analyse les décisions prises avec humour

La sortie du nucléaire, ça ne sera pas pour tout de suite. En Belgique, l’électricité sera produite par deux réacteurs nucléaires et deux centrales au gaz. Cette annonce laisse Jérôme de Warzée perplexe…

"On reporte la sortie du nucléaire mais on la planifie sur 10 ans. Allez, en Belgique, on n’est déjà pas fichu de planifier la sortie de trois épandeuses alors que la neige est annoncée à l’heure près et ils veulent planifier un truc comme ça !"