La sortie du nucléaire aussi remise en question à la Chambre

La solution d'avenir passera, selon la ministre, par un renouvellement des infrastructures et non la prolongation de centrales qui ont plus de 40 ans. Les engagements pris dans l'accord de majorité en octobre 2020 et ceux pris entre les partenaires gouvernementaux à la veille de Noël seront respectés, a-t-elle assuré. Il y aura bien une décision le 18 mars. D'ici là, "les citoyens attendent de nous du professionnalisme", a-t-elle ajouté.

Dans l'opposition francophone, la sortie complète du nucléaire en 2025 serait "irresponsable", estime Georges Dallemagne (cdH). "La raison semble néanmoins gagner certains partis de la Vivaldi".