La sortie de nos séries préférées pourrait être retardée à cause de la grève des scénaristes

Suite à l’échec des négociations entre les syndicats des scénaristes et les principaux studios et plateformes, la sortie des films et des séries américaines pourrait être retardée.

Cette grève des scénaristes secoue tout Hollywood. La raison de cette grève porte sur une hausse de leur rémunération, des garanties minimales pour bénéficier d’un emploi stable et une plus grande part des bénéfices générés par l’essor du streaming. Les talk-shows du soir, comme ceux présentés par Jimmy Fallon ou James Cordon, seront les premiers à être impactés puisqu’ils sont écrits le jour même. Ils seront donc interrompus dès ce mardi soir.

En revanche, selon le journaliste du New York Times John Koblin, les plateformes de streaming seront peu touchées dans un premier temps par cette grève, car elles travaillent avec beaucoup d’avance et elles pourraient également combler le manque par des films et séries produits dans d’autres pays. Pour les films, la situation est similaire aux séries, car les films sont aussi préparés en amont. Toutefois, si la grève persiste l’impact sur les séries et les films sera beaucoup plus importante comme des retards et des pertes financières pour les studios.