La sortie de Mission Impossible 7 contrariée par IMAX

La première partie du diptyque Mission Impossible 7 sortira le 12 juillet au cinéma. Un film promis à un grand succès dans les salles, mais un obstacle se présente sur sa route. Stanislas Ide nous explique tout dans le 8/9.

La méthode Tom Cruise, c’est de faire du cinéma artisanal avec peu d’effets numériques, et de réaliser ses propres cascades. Le format qui accompagne bien cette idée du cinéma artisanal, c’est la salle IMAX, où les sensations, le son et les images sont plus forts, pour une expérience plus intense. Mais l’inconvénient de ces salles, c’est un billet d’entrée plus cher, soit environ 20 euros.

Depuis la chute des ventes de tickets aux États-Unis (moins 30% avec la pandémie), Tom Cruise se voit comme le sauveur du cinéma, ce qui n’est pas forcément faux étant donné le succès du dernier film Top Gun (1,5 milliard de dollars engrangé). Et si les ventes pour les salles classiques ont chuté, celles des salles IMAX ont dans le même temps grimpé de 50%.