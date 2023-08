La soprano russe Anna Netrebko attaque en justice le Metropolitan Opera de New York

Alors qu’elle est encore "persona non grata" dans certaines institutions lyriques internationales, la soprano russe Anna Netrebko a déposé une plainte contre le Metropolitan Opera réclamant près de 360.000 dollars de dommages et intérêts suite à l’annulation par l’institution new-yorkaise d’une quarantaine de représentations de la diva.

Anna Netrebko, persona non grata au Metropolitan Opera de New York

En mars 2020, alors que le monde assiste, stupéfait, aux premières attaques russes sur le sol ukrainien, nombre d’institutions musicales et culturelles somment les artistes russes de prendre position contre la guerre en Ukraine. C’est notamment le cas du Metropolitan Opera de New York. Son directeur, Peter Gelb, annonce rapidement qu’il n’accueillera aucun artiste "pro-Poutine" jusqu’à nouvel ordre. Si certains artistes russes, comme Semyon Bychkov ou Alexander Melnikov, se sont très rapidement exprimés sur la situation en Ukraine, en condamnant la guerre menée par la Russie, d’autres ont considéré qu’il n’était pas "juste" de demander à un artiste d’exprimer son opinion politique. C’est ainsi que la soprano russe Anna Netrebko, qui autrefois avait semblé proche du pouvoir russe et de son dirigeant, avait, dans un premier temps, refusé de s’exprimer sur les actes de guerre commis par son pays, avant de condamner explicitement la guerre en Ukraine sur ses réseaux.

Une déclaration de la soprano russe qui, si elle a convaincu certaines institutions culturelles européennes, n’a pas réussi à convaincre le Metropolitan Opera, qui, estimant que la chanteuse ne s’était pas assez opposée à Poutine, a décidé d’annuler tous les engagements que la chanteuse avait pour les saisons, actuelle et à venir, du Met.

Le Met déjà visé par une plainte de la soprano russe

Il y a quelques mois, le Metropolitan Opera a déjà été condamné à verser la somme de 200.000 dollars à Anna Netrebko, en compensation pour les représentations annulées. La commission d’arbitrage saisie par les avocats de Netrebko a, en effet, estimé que le Met se devait de rémunérer la chanteuse pour ses engagements, sur le principe du "play or pay", qui, aux Etats-Unis, oblige les institutions à rémunérer les artistes engagés, même si ceux-ci sont déprogrammés par la suite. Si la soprano a obtenu gain de cause, elle a également été condamnée à payer la somme de 30.000 dollars à cause de propos "hautement inappropriées" tenus sur ses réseaux sociaux après l’invasion de l’Ukraine.

Anna Netrebko, "un bouc émissaire" du Met ?

Et ce vendredi 4 août dernier, c’est une nouvelle plainte contre le Met Opera et son directeur, Peter Gelb, quand les représentants d’Anna Netrebko ont déposé devant le tribunal de district américain de Manhattan. Comme le rapporte un article du New York Times, dans sa plainte, Anna Netrebko accuse l’institution et son directeur de mener une "croisade diffamatoire" à son encontre, mais également de discrimination en raison de sa nationalité russe et de ruptures abusives de contrats sans indemnisations.

La soprano russe réclame les cachets des futures productions pour lesquelles sa participation a été annulée (15.000 dollars par représentation, précise le New York Times), soit 360.000 dollars de dommages et intérêts. La soprano ajoute que la décision du Met lui a causé "une grave angoisse mentale et une détresse émotionnelle". Anna Netrebko fait également valoir le fait qu’elle a dû vendre son appartement new-yorkais à perte et qu’à cause de la demande de Peter Gelb de dénoncer explicitement et publiquement les actions militaires russes en Ukraine, elle serait devenue la cible de politiciens russes et aurait perdu des engagements avec des compagnies d’opéra russes.

Dans un communiqué, les représentants de la chanteuse ont déclaré que "depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Met et Peter Gelb ont utilisé Anna Netrebko comme bouc émissaire dans leur campagne pour se distancier de la Russie et soutenir l’Ukraine".

Interrogé par le New York Times, le Metropolitan Opera a déclaré que les poursuites menées par Anna Netrebko n’ont "aucun fondement".

En Europe, de nombreuses institutions européennes ne partagent pas la méfiance du Met envers la chanteuse russe, qui ouvrira en décembre prochain la saison 2023-2024 de La Scala de Milan dans Turandot de Verdi. Anna Netrebko doit également se produire prochainement à Berlin, Vienne ou encore à Paris. Sa venue en octobre prochain à Prague soulève néanmoins de vives critiques, preuve que la soprano russe ne fait toujours pas l’unanimité.