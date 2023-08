Nous venons d’apprendre le décès de la soprano italienne Renata Scotto. Elle avait 89 ans. Grande interprète du répertoire lyrique italien, elle laisse derrière elle de nombreux enregistrements.

C’est une nouvelle étoile du chant lyrique qui s’est éteinte ce mercredi 16 août. La soprano italienne Renata Scotto est décédée à l’âge de 89 ans.

Née à Savone, en Italie, en 1934, elle découvre l’opéra grâce à son oncle qui l’emmène voir une représentation de Rigoletto. C’est là que la jeune fille de 12 ans a une révélation. Plus tard, elle sera chanteuse lyrique.

Elle part alors étudier à Milan, où elle donnera son premier récital à l’âge de 16 ans. A 18 ans, elle fait ses débuts lyriques dans sa ville natale dans le rôle de Violetta, dans la Traviatta de Verdi. Un an plus tard, elle chante pour la première fois un autre grand rôle de son futur répertoire lyrique, celui de Cio-Cio San dans Madame Butterfly de Puccini. En 1953, elle fait ses débuts à La Scala de Milan dans le rôle de Walter dans La Wally de Catalani, aux côtés de la grande Renata Tebaldi dans le rôle-titre.

Mais c’est en 1957 que Renata Scotto écrit son nom dans l’histoire de l’opéra, en remplaçant au pied levé la divina, Maria Callas, dans le rôle d’Amina dans La Somnambule de Bellini, au Festival d’Edimbourg. Prévue pour quatre représentations, La Callas avait refusé de chanter une cinquième représentation, laissant alors la place à Renata Scotto de briller et de s’imposer comme l’une des voix les plus prometteuses de sa génération.

La carrière internationale de la soprano, qui n’a alors que 23 ans, est lancée, et elle chantera les plus grands rôles des répertoires italien et français, sur les plus grandes scènes internationales, aux côtés de grands interprètes comme Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, Placido Domingo ou encore Giuseppe Giacomini, sous la direction de prestigieux chefs d’orchestre, tels que James Levine ou encore Riccardo Muti.