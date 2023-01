La soprano américaine Renée Fleming récompensée d’un Crystal Award

La 29e édition des Crystal Awards a décidé de récompenser la soprano américaine Renée Fleming pour son travail dans le cadre de la musique et de ses bienfaits sur la santé. Comme chaque année, les Crystal Awards sont décernés à quatre personnalités qui participent à créer des ponts entre nous ainsi qu’à réfléchir sur le long terme.

Cette année, les Crystal Awards décernent un prix à la soprano Renée Fleming pour son implication dans le monde de l’art en intersection avec celui de la recherche dans le secteur de la santé et des neurosciences. Le forum de Davos cherche, à travers cette récompense, mettre en avant des personnalités qui coopèrent et travaillent à créer des liens et faire bouger les choses dans de nombreux secteurs allant de la santé mentale à l’environnement, dans un monde fragmenté.

Lancée en 2016, l’initiative Sound Health a été créée sous la direction de Renée Fleming ainsi que du Docteur Francis Collins, en partenariat avec le Kennedy Center et les Instituts américains de la santé. Avec son projet Music and the Mind qu’elle a présenté au monde entier en s’inspirant de Sound Health, Renée Fleming explore les pouvoirs de la musique dans le cadre de la santé ainsi que du cerveau. La soprano a également mis au service de la santé ainsi que de la revalidation des personnes ayant souffert de covid graves et longs son expertise de chanteuse lyrique. Avec Healing Breath, en partenariat avec Google Arts and Culture ainsi que le Kennedy Center, elle partage des exercices de respiration ainsi que du contenu informatif sur le pouvoir de la respiration.