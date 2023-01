La Sonnambula, l'opéra surprenant de Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey

" La Sonnambula, c’est la musique avant toute chose. C’est ainsi que Michèle Anne De Mey et moi voulions imaginer une résonance chorégraphique et visuelle à la musique, comme un écho aux voix et à l’orchestre, où la musique reste toujours à l’avant-scène. Les personnages sont dédoublés, chacun étant interprété simultanément par un chanteur et par un danseur ou un acrobate. Les caméras dans les cintres renversent la gravité, transformant les danseurs couchés sur le sol en silhouettes flottantes dans les décors, multipliant les phrases chorégraphiques, dans un monde en constante transformation. La mise en scène, mariée à la chorégraphie de Michèle Anne De Mey, explore plus les sensations que la narration : l’apesanteur, l’absence de verticalité, le flottement. La Sonnambula nous fait entrer dans un monde flottant."