La Sonnambula à l'ORW, gagnez deux places

Dans un village suisse au XIXe siècle, un mystérieux spectre rôde chaque nuit. Quand on retrouve la belle Amina endormie dans le lit du comte Rodolfo...

Destiné aux vedettes des scènes, Giuditta Pasta et Giovanni Rubini, le chef-d’œuvre, quintessence de l’art vocal de Bellini et couronné d’une lieto fine, une fin heureuse, déploie un lyrisme qui culmine avec la fameuse cavatine d’Amina " Ah ! Non credea mirarti " où l’héroïne désespérée et injustement accusée d’infidélité croit sentir sa mort prochaine… quelques notes inoubliables qui figureront sur la tombe de Vincenzo Bellini à Catane, lui qui disparut précocement à l’âge de 34 ans.

