La sonde JUICE prête à un long voyage vers Jupiter et ses lunes glacées

La sonde européenne JUICE est fin prête pour un voyage de huit ans dans l’espace, destination Jupiter et ses lunes glacées, dont les océans sous la banquise seraient potentiellement habitables.

Dans la salle blanche de son constructeur Airbus, à Toulouse, le satellite JUICE (JUpiter ICy moons Explorer mission) vit ses derniers instants sur Terre. L’émotion gagne l’équipe d’ingénieurs, techniciens et scientifiques qui ont travaillé de longues années sur cette mission phare de l’agence spatiale européenne (ESA).

JUICE c’est 6,2 tonnes, 10 instruments scientifiques, une antenne de 2,50 mètres de diamètre et d’immenses panneaux solaires. Il sera lancé en avril par une fusée Ariane 5, depuis Kourou en Guyane française en avril.

Une plaque commémorative a été gravée à l’arrière en hommage à Galilée, le premier à observer Jupiter et ses plus grandes lunes, en 1610. La volcanique Io et ses trois comparses glacées Europe, Ganymède et Callisto, furent "les premières lunes découvertes en dehors de la nôtre", explique Cyril Cavel, chef de projet JUICE chez Airbus Defence and Space.