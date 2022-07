La Sonate au Clair de Lune de Beethoven a inspiré les Beatles, Alicia Keys et Vitaa

Mais revenons d'abord en 1969 !

L’histoire raconte qu’à la fin des années 1960’, Yoko Ono jouait cette Sonate de Beethoven au piano et que, John Lennon entendant cette mélodie, s’en serait inspiré pour la chanson Because sur Abbey Road des Beatles. Lennon l’a d’ailleurs avoué dans une interview en 1980 : "Yoko jouait la Sonate au Clair de Lune au piano. Elle avait une formation classique. J’ai dit : 'Tu pourrais jouer ces accords à l’envers ?' et j’ai écrit Because en partant de ça".

Il est donc important de souligner que John Lennon s’est inspiré de la Sonate au Clair de Lune pour Because. Les deux œuvres commencent sur un accord de Do dièse mineur et, très vite, Lennon a repris les arpèges et la progression harmonique à sa sauce.