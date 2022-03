La somptueuse performance de Mounir envoûte les coachs lors des Lives de The Voice Belgique

Pour son Blind, Mounir avait tout donné en reprenant "Make It Rain" de Ed Sheeran et avait récolté un total de 4 buzz. Lors des épreuves des K.O., il avait décidé de reprendre un titre très populaire : "September Song" de JP Cooper. Une décision qui a été fructueuse puisque Typh Barrow a décidé de lui permettre d’accéder aux grands lives de The Voice Belgique !

Pour la première soirée de ces lives, Mounir s’attaque à un classique du R&B qui compte plus de 200 millions de vues sur Youtube : "Fallin’" d’Alicia Keys. Récompensé de nombreuses fois aux Grammy Awards, Mounir a décidé de relever le challenge en interprétant ce titre qui demande une très grande dextérité vocale lors des lives !