En partenariat avec la société néerlandaise Axa In, il sera possible de bénéficier de tarifs préférentiels pour assurer son vélo électrique. Cette assurance inclura notamment une option de restitution de la bicyclette, via une société de gardiennage privé, en cas de vol, à partir des données de localisation de l'engin accessibles en temps réel.

Decathlon communiquera sur tous les détails concernant cette offre au moment de la commercialisation de l'Elops 920E Connect, courant février. Son prix devrait être de 1899 euros, à comparer aux 1599 euros de l'actuelle version non connectée, ce qui fait quand même cher le GPS !