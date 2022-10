La solidarité européenne, un principe élastique au cœur de la construction européenne

C’est un peu comme si 70 ans de construction européenne n’arrivaient toujours pas à effacer ce vieux reflex primaire du chacun pour soi. L’actualité vient justement de nous en donner deux nouveaux exemples.

Le premier vient d’Allemagne. Face à la flambée des prix de l’énergie, une quinzaine d’États membres, Belgique en tête, demandent depuis des mois que l’Union européenne plafonne les prix du gaz. Au-delà d’un certain prix fixé à 27, l’Union européenne n’achète plus de gaz. Sauf que ce mécanisme, Berlin n’en veut pas. L’Allemagne, très dépendante du gaz craint que cela ne fasse fuir les fournisseurs. Elle préfère alléger elle-même la facture de ses ménages et de ses entreprises. Et pour ça elle met 200 milliards d’euros sur la table. Pas très solidaire. Pire, ce pactole allemand pourrait fragiliser les économies des autres États membres, qui eux, ne peuvent pas se payer de telles mesures.

Le second exemple est situé plus au sud. Avec ce projet de gazoduc qui permettrait au gaz qui arrive en grande quantité en Espagne et au Portugal d’être livré vers le nord de l’Europe. Sauf que cette fois c’est Paris qui n’en veut pas. Officiellement le projet ne serait pas rentable. En fait, la France redoute que l’Espagne ne devienne un concurrent pour acheminer du gaz et à terme de l’hydrogène en Europe. Pas très solidaire là non plus.