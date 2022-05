La solidarité, c’est fini après deux mois ?

Depuis Mons, Pascal clôt le débat : "J’accueille une maman de 33 ans et son fils de 16 ans depuis trois semaines. Le fils est inscrit à un cours d’intégration pour les nouveaux arrivants et ça se passe très bien. La maman, quant à elle, est inscrite à un cours de promotion sociale à Mons et elle suit des cours de français deux fois par semaine. Lorsque les réfugiés reçoivent leur première allocation, un accueillant peut demander jusqu’à 20% du loyer. On ne l’a pas fait, mais c’est une allocation correcte. Concernant les frais, faire à manger pour deux ou pour quatre personnes, ça revient au même chez nous. On les accueillera le temps qu’il faudra, il n’y a pas de souci."

