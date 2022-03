La Solastalgie, du mythique âge d’or grec à l’éco-anxiété

Si l’on utilise le terme de nostalgie pour désigner un sentiment de regret du passé, le sens étymologique du terme désigne tout d’abord le "mal du pays". En effet, construite sur l’association des termes grecs "nostos", le désir du retour chez soi, "algos", la douleur d’en être éloigné, la nostalgie apparaît pour la première fois à la fin du XVIIe siècle, dans une thèse de médecine pour décrire un affect douloureux, un trouble psychologique qui affecte les soldats et les migrants dans leur désir de retourner à leur patrie.

La nostalgie est donc cet état de mélancolie, ce désir de retourner chez soi ou à soi.

Depuis Hésiode, dans les Travaux et les jours, et puis Ovide et Virgile qui s’en sont fait le relais, les Grecs disposaient eux aussi d’un mot exprimant le sentiment de regret ou de mélancolie lié au souvenir d’un passé meilleur, qu’ils ont appelé "l’âge d’or". Cet âge d’or, qui suit immédiatement la création du monde par Cronos, est un monde d’insouciance, de bonheur, de prospérité.