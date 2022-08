La soirée presque parfaite du (très) prometteur Roméo Lavia face à Chelsea

Un premier but en pro, une victoire face à Chelsea et les compliments d’un ancien coéquipier de Manchester City : Roméo Lavia, 18 ans, se souviendra longtemps de cette soirée du 30 août 2022. Une soirée presque parfaite pour le jeune belge, qui a malheureusement été contraint à quitter la pelouse sur blessure.

Dix jours après avoir décroché sa première victoire en Premier League face aux Foxes et leur colonie belge, Roméo Lavia a inscrit son premier but avec Southampton ce mardi face aux Blues de Chelsea, lors de la 5e journée du championnat anglais. Isolé à l’entrée du grand rectangle suite à un corner de James Ward-Prowse, l’ex-Anderlechtois a déclenché une frappe surpuissante pour tromper Édouard Mendy et relancer les siens (1-1, 28').

En plus de maintenir Southampton dans la partie, ce but, son premier en pro, lui a permis de devenir le plus jeune buteur belge de l’histoire de la Premier League, dépassant ainsi un certain Adnan Januzaj. À 18 ans, 7 mois et 24 jours, Lavia est aussi devenu le premier joueur né en 2004 à marquer dans le championnat anglais.

Peu avant la mi-temps, son coéquipier Adam Armstrong s’est chargé de placer les Saints aux commandes (2-1, 45+1').