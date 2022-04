La Soirée Opéra de Musiq3 diffuse le Pinocchio de Philippe Boesmans, en hommage au compositeur belge

C’était une figure de la musique classique belge et internationale extraordinaire, attachante et talentueuse, au langage musical foisonnant, raffiné et coloré : le compositeur Philippe Boesmans s’est éteint le dimanche 10 avril à l’âge de 85 ans. Musiq3 lui rend hommage dans ses différentes émissions et concerts durant tout le week-end du 22 au 24 avril, et notamment à travers sa Soirée Opéra, qui diffusera son opéra Pinocchio.

Créé au Festival Aix-en-Provence en juillet 2017, l'opéra Pinocchio de Philippe Boesmans avait été présenté à Bruxelles à La Monnaie en septembre de la même année. Placé dans les mains du metteur en scène Joël Pommerat, Pinocchio se métamorphose en un garçon rebelle, impatient et mû par des pulsions irrépressibles, qui arpente le monde à la recherche du bonheur. Dans son adaptation théâtrale du conte original de Carlo Collodi, Pommerat évite un ton moralisateur ou une approche simpliste. Il souligne au contraire la modernité et la richesse du texte initial.

Après leur collaboration fructueuse pour Au monde, Philippe Boesmans donne à nouveau voix aux personnages de Pommerat. Le compositeur actionne tous les registres pour rendre les diverses strates de Pinocchio et ses nombreuses facettes musicales.

Une soirée entièrement consacrée à Philippe Boesmans à vivre ce samedi 23 avril dès 20h en compagnie de Nicolas Blanmont.

Pinocchio by Philippe Boesmans

©2017 Editions Jobert, Paris. All right reserved.