La soirée Metallica du 16 décembre à voir en intégralité!

Dans le communiqué de presse, on peut lire:

"Nous sommes impatients de souligner tout ce qu'a fait la Fondation All Within My Hands pendant ce dernier concert de Metallica de l'année, le Helping Hands Concert & Auction au Microsoft Theater de Los Angeles, le vendredi 16 décembre. Il s'agit de notre troisième événement "Helping Hands", et c'est la toute première fois qu'il sera diffusé en direct avec un public complet, grâce à nos amis de Paramount+."

"Autre première, nous avons également l'honneur d'annoncer que Jimmy Kimmel se joindra à nous pour animer l'émission ! Soyez présents tôt, car le coup d'envoi sera donné à 17 h 30 PT, en direct sur Paramount+ et en simultané sur Pluto et la chaîne YouTube de MTV. Ne manquez pas les invités et les présentations, le set de Greta Van Fleet et quelques surprises avant que Metallica ne monte sur scène. "

"Nous aurons également des articles et des items incroyables qui seront mis aux enchères à partir du 5 décembre, le tout au profit de la Fondation, et 100 % des recettes des billets et des enchères iront directement aux personnes dans le besoin. Créée en 2017, All Within My Hands travaille avec des partenaires du monde entier pour lutter contre l'insécurité alimentaire, fournir des fonds dans les zones de catastrophes naturelles et soutenir l'éducation avec le programme révolutionnaire Metallica Scholars, qui en est à sa quatrième année."