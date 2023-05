La soirée concert à ne pas rater lors des Nuits Bota

Les Nuits Botanique 2023 ont bel et bien débuté et nous promettent encore de belles soirées dans les prochains jours.

TARMAC est heureux de s'associer à l'une de ces soirées pour offrir un line up 100% Hip Hop/Rap ! C'est ainsi que ce vendredi 5 Mai, le chapiteau des Nuits 2023 sera pris d'assaut par différents artistes qui feront de cette soirée un moment inoubliable.

Kekra, le rappeur toujours masqué originaire de Courbevoie et devenu au fil de ses apparitions une véritable référence. Une énergie construite entre esthétisme et recherche permanente d’avant-garde. Cet artiste hors du commun viendra nous présenter son nouveau projet "Stratos".

Capitaine Roshi, ce rappeur qui voyage entre l’Afrique et l’Europe. Un mélange de flows et de textes engagés inspirés des plus gros MC du Game. Captaine Roshi se fera un plaisir sur scène des Nuits de présenter "Larosh", un premier album où on retrouve tout ce qui fait de lui un artiste unique.