La soirée caritative de la RTBF "Energy Music Awards"

La hausse fulgurante des prix de l’énergie a poussé la RTBF à organiser une grande soirée caritative, afin de récolter de l’argent : le Gala "Energy Music Awards", avec une multitude d’artistes qui ont chanté leurs plus grands tubes consacrés aux prix de l’énergie.

Jacques Electrabrel, avec son titre "le plein payé qui est le mien", MC Solaire et son tube "Gazoline", les Benzine B, et leur fameux "Mais vous êtes fuel ? Ho non", faisaient partie des invités de cette grande soirée de collecte de fonds, organisée par la RTBF.

Le but, aider les plus précarisés à payer leurs factures, mais aussi chauffer les bâtiments du service public, suite à la crise des prix du gaz, du mazout, et de l’électricité.

Mais ce n’est pas tout. D’autres grands noms de la chanson française se sont joints à James Deano pour cette cause, Michel Jonasz, Gilbert Becaud, Garou, u encore Charles Trenet et Guy Marchand.