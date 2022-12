La soirée Blind-Test Classic Rock / Hard-Rock / Metal au profit de Viva For Life en images

La grande soirée Blind Test 50% Classic Rock et 50% Hard-Rock/Metal était de retour ce samedi 17 décembre pour sa sixième édition ! Comme chaque année, les bénéfices de l’événement ont été reversés à Viva For Life.

L’équipe de Classic 21 Metal vous y attend le samedi 17 décembre 2022, au Centre Culturel d’Eghezée.

Au programme : plusieurs séries de titres et d’interprètes à reconnaître sur base de courts extraits, mais surtout un geste solidaire au profit de l’opération VIVA FOR LIFE, qui vient en aide aux enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté en Wallonie.



Et juste après le blind test, le public a pu profiter d'un concert de COVERBALLS, avec des reprises bien heavy de classiques qu'on aime tant.

Une édition réussie grâce à votre générosité et à revivre en images ci-dessus !

Encore merci pour tout !