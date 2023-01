La soeur de Vanessa Paradis fait des révélations sur leur relation

La soeur de Vanessa Paradis a pris la parole concernant sa relation avec elle. Elle est revenue sur son enfance, le succès du titre "Joe le taxi" ou encore les liens dans leur famille.

Au micro de C8, Alysson Paradis revient sur le succès très jeune de sa soeur que ce soit dans la chanson ou le cinéma : "Je n'en ai pas vraiment souvent souffert à part à l'école parce que les enfants sont assez cruels. Notamment après certains films où elle a pu avoir une image un peu sulfureuse, forcément, c'était sur moi que ça tombait."

Elle exprime sa fierté concernant le parcours de Vanessa Paradis : "Je suis hyper fière de ce qu'elle fait. Vanessa a été très présente et a porté un regard bienveillant sur moi. Mes parents, eux-mêmes, ne se comportaient pas comme des fans avec elle. Je n'ai pas grandi avec Vanessa Paradis la star, mais avec ma grande soeur."

Alysson Paradis revient sur l'origine de son prénom et explique que c'est une tradition familiale : "Dans ma famille, une femme de chaque génération s'appelle Alice, à un moment dans son prénom. Ma mère s'appelle Corinne Alice et quand moi je suis arrivée, elle voulait m'appeler Alice. Sur un bateau dans lequel elle était, elle a entendu la petite fille du bateau, à côté, qui s'appelait Alysson. Et elle s'est dit : Génial, je vais l'appeler Alysson"